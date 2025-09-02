जॉन अब्राहम लाएंगे 'फोर्स 3', 2 साल से चल रही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी

अभिनेता जॉन अब्राहम पिछली बार फिल्म ' तेहरान ' में दिखे थे, जिसमें उनके दमदार अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। इससे पहले आई उनकी फिल्म 'द डिप्लोमैट' को भी दर्शकों ने सराहा था। जॉन एक ओर जहां रोहित शेट्टी की अगली फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं उनकी नई फिल्म को लेकर कुछ रोचक जानकारियां सामने आई हैं। खबर है कि जॉन अपनी फिल्म फ्रेंचाइजी 'फोर्स' को आगे बढ़ा रहे हैं। वह 'फोर्स 3' लेकर आ रहे हैं।

तैयारी जॉन ने 2 साल पहले ही खरीद लिए थे फिल्म के राइट्स पिंकविला के मुताबिक, 2011 में जॉन ने निशिकांत कामत के निर्देशन में बनी 'फोर्स' में ACP यशवर्धन सिंह की भूमिका निभाई थी, जो बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद 2016 में भी जॉन ने सोनाक्षी सिन्हा संग 'फोर्स 2' में यही किरदार निभाया। अब 9 साल बाद जॉन 'फोर्स 3' लेकर आ रहे हैं और पिछले 2 साल से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। साल 2023 में जॉन ने निर्माता विपुल शाह से फ्रैंचाइजी के राइट्स वापस खरीदे थे।

शूटिंग जॉन कब शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग? जॉन पिछले 2 साल से 'फोर्स 3' पर चुपचाप काम कर रहे हैं और अब फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए कमर कस चुके हैं। इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। भाव धूलिया इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। वह इस फिल्म से बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत कर रहे हैं। भाव इरफान खान की 'पान सिंह तोमर' से लेकर 'दृश्यम' और 'खाकी:द बिहार चैप्टर' जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक रह चुके हैं।

खलनायक फिल्म के लिए विलेन की तलाश जारी निर्माता-निर्देशक फिल्म में नकारात्मक भूमिका के लिए किसी दमदार अभिनेता की तलाश में हैं। फिल्म में हीरो और विलेन के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। जैसे 'फोर्स' में जॉन और अभिनेता विद्युत जामवाल के बीच देखने को मिली थी। फाेर्स में जेनेलिया डिसूजा और राज बब्बर भी अहम भूमिका में थे। 28 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपये कमाए थे। साल 2016 में जॉन 'फोर्स 2' लाए। हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही।