कान्स में भारत की धाक, जनता के पैसों से बनी जॉन अब्राहम की 'अम्मा अरियन' रचेगी इतिहास

जनता के दान से बनी थी 'अम्मा अरियन'

यह फिल्म अपने समय से काफी आगे की सोच रखती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे पूरी तरह जनता के दान से बनाया गया था और इसे बड़े शहरों के बजाय गांवों में प्रदर्शित किया गया था। 'रॉ' और 'डॉक्यूमेंट्री' शैली में शूट की गई यह फिल्म 1970 के दशक के केरल की राजनीतिक उथल-पुथल को बेहद संजीदगी से दिखाती है।

इस क्लासिक फिल्म को दोबारा जीवित करना आसान नहीं था। विशेषज्ञों को उपलब्ध दो प्रिंट्स में से केवल एक ही सही स्थिति में मिला, जिस पर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और उनकी टीम के अथक प्रयासों की बदौलत ही यह फिल्म एक बार फिर नई जान पा सकी है और अब कान 2026 जैसे वैश्विक मंच पर नई पीढ़ी के सामने आने को तैयार है।