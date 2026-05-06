कान्स में भारत की धाक, जनता के पैसों से बनी जॉन अब्राहम की 'अम्मा अरियन' रचेगी इतिहास
भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है। जॉन अब्राहम (प्रसिद्ध निर्देशक) की ऐतिहासिक मलयालम फिल्म 'अम्मा अरियन' अब अपने नए 4K वर्जन में वापसी कर रही है। खास बात यह है कि कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्रीमियर के लिए चुनी गई यह एकमात्र भारतीय फिल्म है।
राजनीति और कविता का अद्भुत संगम पेश करने वाली इस फिल्म को आधुनिक तकनीक से फिर से संवारा गया है। इसकी 4K बहाली के लिए फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, एल'इमेज रिट्रोवाटा, डिजिटल फिल्म रिस्टोर और ओडेसा कलेक्टिव की टीमों ने मिलकर काम किया है।
जनता के दान से बनी थी 'अम्मा अरियन'
यह फिल्म अपने समय से काफी आगे की सोच रखती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे पूरी तरह जनता के दान से बनाया गया था और इसे बड़े शहरों के बजाय गांवों में प्रदर्शित किया गया था। 'रॉ' और 'डॉक्यूमेंट्री' शैली में शूट की गई यह फिल्म 1970 के दशक के केरल की राजनीतिक उथल-पुथल को बेहद संजीदगी से दिखाती है।
इस क्लासिक फिल्म को दोबारा जीवित करना आसान नहीं था। विशेषज्ञों को उपलब्ध दो प्रिंट्स में से केवल एक ही सही स्थिति में मिला, जिस पर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और उनकी टीम के अथक प्रयासों की बदौलत ही यह फिल्म एक बार फिर नई जान पा सकी है और अब कान 2026 जैसे वैश्विक मंच पर नई पीढ़ी के सामने आने को तैयार है।