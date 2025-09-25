LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' का टीजर जारी, नसीरुद्दीन शाह का दिखा धांसू अवतार 
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 25, 2025
06:18 pm
टाटा ग्रुप को भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बनाने वाले JRD टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की जिंदगी पर 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' नामक एक वेब सीरीज बन रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इस सीरीज में JRD टाटा की भूमिका निभा रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' का टीजर जारी कर दिया है। नसीरुद्दीन, JRD टाटा के किरदार में खूब जंच रहे हैं।

सीरीज में नजर आएंगे ये कलाकार

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' में जिम सर्भ भी नजर आएंगे। टीजर में उनके काम को भी खूब सराहा जा रहा है। इस सीरीज में वैभव तत्ववादी, नमिता दुबे, कावेरी सेठ और लक्ष्वीर सरन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। निर्माताओं ने टीजर साझा करते हुए लिखा, 'इतिहास तो बन गई, पर कैसे बनी ये जल्दी ही पता चलेगा।' यह सीरीज जल्द ही अमेजन MX प्लेयर पर दस्तक देगी। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।

