'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' का टीजर जारी, नसीरुद्दीन शाह का दिखा धांसू अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 06:18 pm Sep 25, 202506:18 pm

क्या है खबर?

टाटा ग्रुप को भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बनाने वाले JRD टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की जिंदगी पर 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' नामक एक वेब सीरीज बन रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इस सीरीज में JRD टाटा की भूमिका निभा रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' का टीजर जारी कर दिया है। नसीरुद्दीन, JRD टाटा के किरदार में खूब जंच रहे हैं।