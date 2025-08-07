LOADING...
'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@BajpayeeManoj)

मनोज बाजपेयी की 'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब और कहां देख पाएंगे

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
12:24 pm
क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी ने अपने दमदार अभिनय से हर बार पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। विलेन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। मनोज जल्द ही फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में नजर आएंगे, जिसकी राह दर्शक लंबे वक्त से देख रहे हैं। अभिनेता इसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। अब 'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।

तारीख

जिम सर्भ भी हैं फिल्म का हिस्सा 

'इंस्पेक्टर जेंडे' सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि OTT का रुख करेगी। इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। फिल्म को आप 5 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। मनोज के साथ जिम सर्भ भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 'इंस्पेक्टर जेंडे' के निर्देशन की कमान चिन्मय डी मंडलेकर ने संभाली है, वहीं ओम राउत इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें मनोज और जिम की झलक दिख रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट