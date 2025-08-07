'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@BajpayeeManoj)

मनोज बाजपेयी की 'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब और कहां देख पाएंगे

लेखन दीक्षा शर्मा 12:24 pm Aug 07, 202512:24 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी ने अपने दमदार अभिनय से हर बार पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। विलेन से लेकर कॉमेडी और गंभीर किरदारों से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। मनोज जल्द ही फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में नजर आएंगे, जिसकी राह दर्शक लंबे वक्त से देख रहे हैं। अभिनेता इसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। अब 'इंस्पेक्टर जेंडे' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।