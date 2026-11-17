तुम्बाड 2 में संगीत देंगे जेस्पर किड

'तुम्बाद 2' में जान झोंकेगा जेस्पर किड का संगीत, बतौर संगीतकार कर रहे हैं वापसी

लेखन सयाली 04:41 pm Nov 17, 202604:41 pm

क्या है खबर?

डेनिश संगीतकार जेस्पर किड के संगीत ने राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी की फिल्म 'तुम्बाड' में जान झोंक दी थी। अब वह एक बार फिर इस फिल्म के दूसरे भाग में बतौर संगीतकार वापसी करने वाले हैं। अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने डॉ जयंतीलाल गडा के पेन स्टूडियो के साथ मिलकर 'तुम्बाड 2' का मुख्य बैकग्राउंड संगीत तैयार करने के किड को वापस बुलाया है, जो पूरी फिल्म को रोचक बना सकता है।