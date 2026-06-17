जेरेमी क्लार्कसन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, जल्द होगी सर्जरी

क्लार्कसन की जल्द होगी सर्जरी

क्लार्कसन ने बताया कि उनका कैंसर भले ही आक्रामक है, लेकिन समय रहते ही इसका पता चल गया है।

उनकी जल्द ही सर्जरी होगी। हालांकि, इसकी वजह से फार्म के काम-काज पर थोड़ा असर पड़ सकता है।

मजेदार और सकारात्मक अंदाज में उन्होंने मजाक करते हुए कहा, 'तो हमने साल की शुरुआत कोरोनरी दिल की बीमारी के साथ की थी और अब कैंसर के साथ इसका अंत हो रहा है।'

उनके सहयोगी कालेब कूपर ने उनसे कहा कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वे बस फोन करें और बाकी साथी कलाकारों ने उनके ठीक होने तक फार्म का काम संभालने का वादा किया।

वहीं, ऑनलाइन उनके प्रशंसकों ने उन्हें खूब प्यार और समर्थन दिया है। क्लार्कसन ने एक उम्मीद भरी बात भी कही।

उन्होंने कहा, 'अगर मेरा इलाज सफल रहता है, तो मैं आपको सीजन 6 में मिलूंगा और अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं मिलूंगा।'