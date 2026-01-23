सलमान-शाहरुख के लिए जो रहा सपना, वो जेनिफर लोपेज के साथ विक्रांत मैसी ने कर दिखाया

बॉलीवुड में अब तक जो बड़े-बड़े सितारे सलमान खान और शाहरुख खान भी नहीं कर पाए, वो करिश्मा अब विक्रांत मैसी करने जा रहे हैं। विक्रांत की आने वाली फिल्म 'व्हाइट' ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हलचल मचा दी है। दरअसल, इस फिल्म में हॉलीवुड की मशहूर पॉप गायिका जेनिफर लोपेज की एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। जेनिफर इस फिल्म के लिए एक 'वर्ल्ड पीस एंथम' गाएंगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा गाड़ देगा।

साथ पहली बार किसी भारतीय अभिनेता की फिल्म में जेनिफर बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनिफर, विक्रांत मैसी की अंतरराष्ट्रीय फिल्म 'व्हाइट' से जुड़ने जा रही हैं। खबर है कि जेनिफर इस फिल्म के लिए एक 'वर्ल्ड पीस एंथम' (विश्व शांति गान) को अपनी जादुई आवाज देंगी। किसी भारतीय अभिनेता की फिल्म के लिए जेनिफर लोपेज जैसी ग्लोबल हस्ती का जुड़ना अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इस फिल्म को 'पठान' और 'फाइटर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं।

टक्कर माइकल जैक्सन के 'हील द वर्ल्ड' जैसी विरासत रचने की तैयारी अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ये कोई साधारण गाना नहीं होगा। जेनिफर लोपेज एक ऐसा 'वर्ल्ड पीस एंथम' तैयार करने जा रही हैं जो पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश देगा। इस गाने की तुलना महान पॉप स्टार माइकल जैक्सन के ऐतिहासिक ट्रैक 'हील द वर्ल्ड' से की जा रही है। ये गाना अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में होगा, जो भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' (दुनिया एक परिवार है) और 'विश्व शांति' की थीम पर आधारित होगा।

फिल्म श्री श्री रविशंकर के विश्व शांति विचार से प्रेरित है 'व्हाइट' 'व्हाइट' का निर्माण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के विश्व शांति के विजन को दुनिया तक पहुँचाने के लिए किया गया है। बता दें कि ये फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाई जा रही है। इसकी कहानी 'विश्व शांति' 'अहिंसा' और 'एकता' के वैश्विक संदेश पर आधारित है। यह फिल्म भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया के सामने एक नए ढंग से पेश करेगी।

