कान्ये वेस्ट पर पूर्व मॉडल का शॉकिंग आरोप, सेट पर गला घोंटा; न्यूयॉर्क कोर्ट में यौन उत्पीड़न का मुकदमा
जेनिफर एन, जो पहले 'अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल' की प्रतियोगी रह चुकी हैं, उनका कहना है कि साल 2010 में ला रू के गाने 'इन फॉर द किल' के वीडियो शूट के दौरान कान्ये वेस्ट ने न्यूयॉर्क के चेल्सी होटल में उनका गला घोंटा और यौन उत्पीड़न करने का नाटक किया।
उन्होंने इस अनुभव को बेहद चौंकाने वाला बताया और कहा, 'मैं तो जैसे जम सी गई थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए।'
कान्ये के वकीलों ने इस घटना से इनकार नहीं किया है, लेकिन उनका दावा है कि यह सब 'अमेरिकन साइको' से प्रेरित एक परफॉर्मेंस का हिस्सा था।
वहीं, एन का कहना है कि उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया गया था और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है।
एन ने न्यूयॉर्क कानून के तहत कान्ये पर किया मुकदमा
एन ने 2024 में न्यूयॉर्क सिटी के जेंडर-मोटिवेटेड वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। सबूत के तौर पर कुछ इंस्टाग्राम मैसेज भी दिए गए हैं।
इनमें ला रू ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं इसे कभी नहीं भूल सकती, यह भयानक था।' उन्होंने यह भी लिखा है कि कान्ये 'अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कर रहा था; उसे यह सब मजेदार लगा।'
कान्ये की टीम चाहती है कि यह मामला खारिज कर दिया जाए, उनका तर्क है कि यह फ्री स्पीच द्वारा संरक्षित रचनात्मक अभिव्यक्ति थी। यह मामला अभी भी ट्रायल का इंतजार कर रहा है।