कान्ये वेस्ट पर पूर्व मॉडल का शॉकिंग आरोप, सेट पर गला घोंटा; न्यूयॉर्क कोर्ट में यौन उत्पीड़न का मुकदमा मनोरंजन Jun 10, 2026

जेनिफर एन, जो पहले 'अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल' की प्रतियोगी रह चुकी हैं, उनका कहना है कि साल 2010 में ला रू के गाने 'इन फॉर द किल' के वीडियो शूट के दौरान कान्ये वेस्ट ने न्यूयॉर्क के चेल्सी होटल में उनका गला घोंटा और यौन उत्पीड़न करने का नाटक किया।

उन्होंने इस अनुभव को बेहद चौंकाने वाला बताया और कहा, 'मैं तो जैसे जम सी गई थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए।'

कान्ये के वकीलों ने इस घटना से इनकार नहीं किया है, लेकिन उनका दावा है कि यह सब 'अमेरिकन साइको' से प्रेरित एक परफॉर्मेंस का हिस्सा था।

वहीं, एन का कहना है कि उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया गया था और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है।