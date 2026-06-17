लंबे इंतजार के बाद जया प्रदा की बंगाली सिनेमा में शुरुआत, जानें किस फिल्म में आएंगी नजर? मनोरंजन Jun 17, 2026

जया प्रदा लंबे समय बाद बंगाली फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वह हाल ही में घोषित राजनीतिक व्यंग्य फिल्म 'हीरक रानीर देशे' में अभिनय कर रही हैं।

इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उज्ज्वल चटर्जी कर रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा हाल ही में कोलकाता में की गई, जिसमें रजनींदिनी पॉल और खराज मुखर्जी जैसे कई जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं।