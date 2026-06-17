लंबे इंतजार के बाद जया प्रदा की बंगाली सिनेमा में शुरुआत, जानें किस फिल्म में आएंगी नजर?
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जया प्रदा लंबे समय बाद बंगाली फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वह हाल ही में घोषित राजनीतिक व्यंग्य फिल्म 'हीरक रानीर देशे' में अभिनय कर रही हैं।
इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उज्ज्वल चटर्जी कर रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा हाल ही में कोलकाता में की गई, जिसमें रजनींदिनी पॉल और खराज मुखर्जी जैसे कई जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं।
निर्देशक उज्ज्वल ने बताया कैसी होगी फिल्म
फिल्म 'हीरक रानीर देशे' आज की दुनिया को एक अलग तरीके से दिखाती है। इसमें शासन, सत्ता की होड़ और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों को गहराई से पेश किया गया है।
निर्देशक उज्ज्वल बताते हैं कि यह फिल्म आज के मुद्दों पर एक रचनात्मक व्यंग्य है, जो गंभीर बातों को भी नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और रोचक बना देती है।