स्वरा भास्कर के ससुर अस्पताल में भर्ती, अभिनेत्री ने प्रशंसकों से की दुआ करने की अपील

अभिनेत्री स्वरा भास्कर इस वक्त काफी परेशान हैं। उनके पति फहाद अहमद के पिता यानी अभिनेत्री के ससुर को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वरा ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के साथ ये दुखद खबर साझा करते हुए सभी से दुआओं में उन्हें याद रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वो अपने परिवार के पास हैं और कुछ समय तक सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं रहेंगी।

पोस्ट स्वरा ने किया ये पोस्ट स्वरा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'फहाद के पिता और मेरे ससुर को देर रात ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनका आज (30 नवंबर) सुबह ऑपरेशन हुआ। फिलहाल मैं अपने परिवार के पास हूं और कुछ समय तक सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं रहूंगी। कृपया उनकी सलामती के लिए दुआ करें।' इसी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया। स्वरा का ये पोस्ट देख तमाम प्रशंसक उनके ससुर के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

शो पिछली बार इस शो में नजर आई थीं स्वरा बेटी के जन्म के बाद स्वरा ने टीवी पर वापसी की थी। उन्होंने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में भाग लिया, जिसमें उनके पति फहाद भी उनके साथ नजर आए थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई। शो में टीवी और रियल लाइफ की कुछ और जोड़ियां भी शामिल थीं। अब शो खत्म हो चुका है और ट्रॉफी रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला को मिल चुकी है। गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी इस शो में दूसरे स्थान पर रहे।

Advertisement

शादी स्वरा ने कब रचाई थी शादी? स्वरा ने फरवरी, 2023 में एक्स पर फहाद संग अपनी शादी का ऐलान किया था। उनके पोस्ट ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें स्वरा ने कोर्ट मैरिज की झलक दिखाई थी। उन्होंने बताया था कि वो 6 जनवरी को शादी के बंधन में बंध चुकी थीं। उन्होंने 23 सितंबर, 2023 को अपनी बच्ची का स्वागत किया था। उनकी बेटी का नाम राबिया है, जिसका दीदार स्वरा ने पिछले साल जून में कराया था।

Advertisement