'बाहुबली: द एपिक' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट (तस्वीर: एक्स/@sacnilk)

'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले कर ली ताबड़तोड़ कमाई

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Oct 28, 202511:09 am

क्या है खबर?

एसएस राजामौली और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' अपनी रिलीज के 10 साल पूरे कर चुकी है। इस जश्न को मनाने के लिए मेकर्स 'बाहुबली: द एपिक' लेकर आए हैं, जिसकी रिलीज में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और कमाई के ताजा आंकड़े भी सामने आ गए हैं। प्रभास अभिनीत फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। आइए कमाई पर डालते हैं एक नजर।