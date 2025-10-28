'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले कर ली ताबड़तोड़ कमाई

'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले कर ली ताबड़तोड़ कमाई
क्या है खबर?
एसएस राजामौली और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' अपनी रिलीज के 10 साल पूरे कर चुकी है। इस जश्न को मनाने के लिए मेकर्स 'बाहुबली: द एपिक' लेकर आए हैं, जिसकी रिलीज में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और कमाई के ताजा आंकड़े भी सामने आ गए हैं। प्रभास अभिनीत फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। आइए कमाई पर डालते हैं एक नजर।
कमाई
'बाहुबली: द एपिक' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में 5 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यह फिल्म जगत के लिए वाकई बड़ी उपलब्धि है। प्रभास की फिल्म ने भारत में 2.5 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि विदेशी बाजारों से 2.5 करोड़ रुपये झटके हैं। 'बाहुबली: द एपिक' टिकट काउंटरों पूरी तरह खुलने से पहले लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आने वाले दिनों में कुल अग्रिम बिक्री और भी अधिक बढ़ सकती है।
रिलीज
इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
'बाहुबली: द एपिक' का प्रीमियर भारत में 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर 29 अक्टूबर को होगा। यह फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' साल 2015 और 2017 में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। 'बाहुबली: द एपिक' दोनों भाग की गाथा का एक पुन: संपादित संस्करण है। मेकर्स ने इन्हें एक फिल्म में संयोजित किया है।