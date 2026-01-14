जावेद जाफरी की 'मायासभा' का टीजर जारी, इस तारीख को होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm Jan 14, 202601:37 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'तुम्बाड' के निर्देशक अनिल बर्वे अपनी अगली फिल्म 'मायासभा' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने फिल्म का पोस्टर जारी किया था जिसमें जावेद जाफरी के रहस्यमयी अवतार ने लोगों का ध्यान खींच लिया था। साल 2026 में निर्माताओं ने इसका टीजर जारी किया है। साथ में फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। दरअसल, पहले 'मायासभा' की रिलीज तारीख 16 जनवरी, 2026 तय की गई थी।