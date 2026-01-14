LOADING...
जावेद जाफरी की 'मायासभा' का टीजर जारी, इस तारीख को होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 14, 2026
01:37 pm
क्या है खबर?

फिल्म 'तुम्बाड' के निर्देशक अनिल बर्वे अपनी अगली फिल्म 'मायासभा' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने फिल्म का पोस्टर जारी किया था जिसमें जावेद जाफरी के रहस्यमयी अवतार ने लोगों का ध्यान खींच लिया था। साल 2026 में निर्माताओं ने इसका टीजर जारी किया है। साथ में फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। दरअसल, पहले 'मायासभा' की रिलीज तारीख 16 जनवरी, 2026 तय की गई थी।

'मायासभा' के टीजर में दिखाई दी जावेद जाफरी की रहस्यमयी दुनिया

'मायासभा' के टीजर की शुरुआत जावेद की आवाज से होती है। वह कबीरदास का एक दोहा बोलते हैं, 'माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदेगी मोहे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तोए।' टीजर के दृश्य में कुछ रहस्यमयी चीजें नजर आती हैं जबकि अभिनेता का अवतार गहन और डरावना प्रतीत होता है। फिल्म 1980 के दशक पर बनी है जिसके जरिए निर्माता जादू-टोना और तिलिस्मी दुनिया को पर्दे पर दिखाएंगे। फिल्म अब 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

यहां देखिए 'मायासभा' का टीजर

