'लैला मजनू' के बाद पर्दे पर दिखेगी 'हीर रांझा' की प्रेम कहानी, ये निर्देशक उठाएगा जिम्मेदारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड में सफल मुकाम हासिल कर चुकीं अभिनेत्री तृप्ति डिमरी 'लैला मजनू' में नजर आई थीं। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली के भाई साजिद अली ने किया था। इस कल्ट क्लासिक फिल्म की सफलता के बाद, साजिद नई प्रेम कहानी पर जुट गए हैं। बताया जाता है कि फिल्म का नाम 'हीर रांझा' है, जिसकी कहानी दर्शकों का दिल छूने का वादा करती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर क्या अपडेट है? आइए जानते हैं।
हीर रांझा
अभिनेत्री के लिए नए चेहरे की तलाश
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हीर रांझा' के लिए सबसे दिलचस्प पहलू इसकी कास्टिंग है, जिसके लिए बॉलीवुड में स्थापित अभिनेता को मुख्य किरदार 'रांझा' के लिए चुना गया है। हालांकि निर्माताओं ने अभिनेता के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। दूसरी तरफ, साजिद और उनकी टीम 'हीर' के किरदार के लिए उपयुक्त अभिनेत्री की तलाश में ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट ले रहे हैं। नए चेहरे को लॉन्च करने का उद्देश्य फिल्म की कहानी में नयापन लाना है।
कहानी
पंजाब की पौराणिक प्रेम कहानी
बता दें कि 'लैला मजनू' की सफलता और दोबारा रिलीज के बाद, निर्देशक साजिद पंजाब की पौराणिक प्रेम कहानियों की दिशा में फिर से आगे बढ़े हैं। आगामी फिल्म पर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसका निर्माण बड़े बैनर के तले किया जाएगा। बताया जाता है कि अभिनेत्री की तलाश खत्म होते ही निर्माता 'हीर रांझा' की शूटिंग पर काम शुरू कर देंगे। फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख और कास्ट का ऐलान होना बाकी है।