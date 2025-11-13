'लैला मजनू' के बाद पर्दे पर दिखेगी 'हीर रांझा' की प्रेम कहानी, ये निर्देशक उठाएगा जिम्मेदारी

हीर रांझा

अभिनेत्री के लिए नए चेहरे की तलाश

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हीर रांझा' के लिए सबसे दिलचस्प पहलू इसकी कास्टिंग है, जिसके लिए बॉलीवुड में स्थापित अभिनेता को मुख्य किरदार 'रांझा' के लिए चुना गया है। हालांकि निर्माताओं ने अभिनेता के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। दूसरी तरफ, साजिद और उनकी टीम 'हीर' के किरदार के लिए उपयुक्त अभिनेत्री की तलाश में ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट ले रहे हैं। नए चेहरे को लॉन्च करने का उद्देश्य फिल्म की कहानी में नयापन लाना है।