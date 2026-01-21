'तुम्बाड' निर्देशक की फिल्म 'मायासभा' का ट्रेलर जारी, रहस्य हिला देगा दिमाग की नसें

लेखन ज्योति सिंह 07:13 pm Jan 21, 2026

क्या है खबर?

'तुम्बाड' के निर्देशक राही अनिल बर्वे अपनी नई फिल्म 'मायासभा: द हॉल ऑफ इल्यूजन' लेकर आ रहे हैं। काफी समय से यह फिल्म चर्चा में है। कुछ दिन पहले आए टीजर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ट्रेलर जारी किया गया है। फिल्म में जावेद जाफरी मुख्य किरदार में हैं जिन्होनें एक रहस्यमयी व्यक्ति की भूमिका निभाकर लोगों को हैरान कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर में मौजूद रहस्य और थ्रिल दिमाग की नसें हिलाने के लिए काफी हैं।