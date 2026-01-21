LOADING...
'तुम्बाड' निर्देशक की फिल्म 'मायासभा' का ट्रेलर जारी, रहस्य हिला देगा दिमाग की नसें

लेखन ज्योति सिंह
Jan 21, 2026
07:13 pm
क्या है खबर?

'तुम्बाड' के निर्देशक राही अनिल बर्वे अपनी नई फिल्म 'मायासभा: द हॉल ऑफ इल्यूजन' लेकर आ रहे हैं। काफी समय से यह फिल्म चर्चा में है। कुछ दिन पहले आए टीजर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ट्रेलर जारी किया गया है। फिल्म में जावेद जाफरी मुख्य किरदार में हैं जिन्होनें एक रहस्यमयी व्यक्ति की भूमिका निभाकर लोगों को हैरान कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर में मौजूद रहस्य और थ्रिल दिमाग की नसें हिलाने के लिए काफी हैं।

ट्रेलर

'मायासभा' के ट्रेलर में रहस्यों की भरमार

'मायासभा' के ट्रेलर की शुरुआत जावेद के वॉयसओवर से होती है। वह कहते हैं, "किसी चीज काे छिपाना हो, तो उसे दुनिया के सामने रख दो। कोई नहीं देखेगा।" इसके बाद कहानी सोने के खजाने की तरफ घूमती है जिसे एक पागल फिल्ममेकर ने छिपाया है। कुछ लोग उसे ढूंढना चाहते हैं। कुल मिलाकर इसमें रहस्यों की भरमार है। 'तुम्बाड' के चाइल्ड आर्टिस्ट मोहम्मद समद भी अहम किरदार में दिखाई देते हैं। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

