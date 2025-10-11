जावेद अख्तर ने बताया क्यों बन रही अश्लील फिल्में, बोले- यहां मर्दाें की मानसिक स्थिति खराब

दो टूक "यहां वो कंटेंट पास होता है, जो महिलाओं को अपमानित करता है" जावेद ने अनंतरंग मानसिक स्वास्थ्य सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में कहा, "इस देश में सच्चाई ये है कि अश्लीलता को फिल्म नियामक संस्थाओं द्वारा मंजूर दे दी जती है। उन्हें नहीं पता कि ये गलत है। एक पुरुषवादी दृष्टिकोण है, जो महिलाओं को अपमानित करता है और असंवेदनशील है। यहां उस सिनेमा काे मंजूरी नहीं मिलती, जो सच्चाई और समाज को आईना दिखाता है। उन्हें पास होने में समस्या झेलनी पड़ती है।"

कारण ऐसी फिल्में चलती हैं, क्योंकि मर्दाें की मानसिक स्थिति ही ऐसी है जावेद बोले, "फिल्में समाज में खुलने वाली खिड़की हैं, जिससे आप झांक सकते हो और आप खिड़की बंद करते हो, लेकिन खिड़की बंद कर देने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, जो समाज में हो रहा है। पुरुष मानसिकता के इर्द-गिर्द घूमती फिल्मों को बढ़ावा कोई और नहीं, दर्शक ही दे रहे हैं। खराब दर्शक ही खराब फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी फिल्में इसलिए बन रही हैं, क्योंकि मर्दाें की मानसिक स्थिति ही ऐसी है।"

मानसिक सेहत जावेद ने आदमियों की मानसिक सेहत पर उठाए सवाल बातचीत में गीतकार आगे कहते हैं, "अगर आदमियों की मानसिक सेहत ठीक हो जाए तो फिर ऐसी अश्लील फिल्में नहीं बनेंगी और अगर फिर भी बनती हैं तो चलेंगी नहीं। फिल्म उद्योग में दर्शक ही भगवान होते हैं। ये बुरे दर्शक होते हैं, जो बुरी फिल्मों को सफल कर देते हैं।" बता दें कि जावेद फिल्मों में परोसी जाने वाली अश्लीलता और पितृसत्तात्मक मानसिकता पर पहले भी कई दफा सवाल खड़े कर चुके हैं।