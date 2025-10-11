'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज तारीख आई, अजय देवगन ने कर ली तगड़ी तैयारी

अजय देवगन जल्द ही एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। पिछली बार वो फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' लेकर आए थे, जिससे दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अब अजय ने इसकी भरपाई करने की तगड़ी तैयारी कर ली है। वो नवंबर में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। अजय ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के मोशन पोस्टर के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है।

ऐलान 14 नवंबर को रिलीज हाे रही फिल्म फिल्म का मोशन पोस्टर साझा कर अजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दे दे प्यार दे का सीक्वल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आशीष को मिलेगी आयशा के माता-पिता की मंजूरी? प्यार बनाम परिवार। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।' बता दें कि सीक्वल में इस बार आर माधवन और जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दूसरी किस्त में राेमांस और कॉमेडी का दोगुना डोज मिलने वाला है।

सीक्वल सीक्वल में अजय की मुसीबत बढ़ाने आ रहे माधवन अजय की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का पहला भाग साल 2019 में रिलीज हुआ था। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। एक बार फिर फिल्म में रकुल प्रीत सिंह में नजर आएंगी, जो अजय की कहानी को नया मोड देंगी। हालांकि, इस बार अंशुल शर्मा फिल्म का निर्देशन संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार अजय की परेशानी बढ़ाने के लिए आर माधवन की एंट्री होगी, जो रकुल के पिता का किरदार निभाएंगे।