'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज तारीख आई, अजय देवगन ने कर ली तगड़ी तैयारी
अजय देवगन जल्द ही एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। पिछली बार वो फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' लेकर आए थे, जिससे दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अब अजय ने इसकी भरपाई करने की तगड़ी तैयारी कर ली है। वो नवंबर में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। अजय ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के मोशन पोस्टर के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है।
14 नवंबर को रिलीज हाे रही फिल्म
फिल्म का मोशन पोस्टर साझा कर अजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दे दे प्यार दे का सीक्वल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आशीष को मिलेगी आयशा के माता-पिता की मंजूरी? प्यार बनाम परिवार। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।' बता दें कि सीक्वल में इस बार आर माधवन और जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दूसरी किस्त में राेमांस और कॉमेडी का दोगुना डोज मिलने वाला है।
यहां देखिए पोस्ट और पोस्टर
Pyaar ka sequel hai crucial! Kya Ashish ko milega Ayesha ke parents ka approval? 🫣 #PyaarVsParivaar #DeDePyaarDe2 in cinemas 14th November, 2025. 🙌🏻@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @anshul3112 @luv_ranjan @gargankur #TarunJain #BhushanKumar #KrishanKumar @ShivChanana… pic.twitter.com/ehfVwc0U54— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 11, 2025
सीक्वल में अजय की मुसीबत बढ़ाने आ रहे माधवन
अजय की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का पहला भाग साल 2019 में रिलीज हुआ था। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। एक बार फिर फिल्म में रकुल प्रीत सिंह में नजर आएंगी, जो अजय की कहानी को नया मोड देंगी। हालांकि, इस बार अंशुल शर्मा फिल्म का निर्देशन संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार अजय की परेशानी बढ़ाने के लिए आर माधवन की एंट्री होगी, जो रकुल के पिता का किरदार निभाएंगे।
'दे दे प्यार दे' बनी थी 100 करोड़ी
'दे दे प्यार दे' का निर्देशन अकिव अली ने किया था। लव रंजन ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और वो इसके सह-निर्माता भी थे। तब्बू भी इसमें अहम भूमिका में थीं। फिल्म में जावेद जाफरी भी थे और सीक्वल में उनके बेटे नजर आने वाले हैं। 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपये तो दुनियाभर में 143 करोड़ रपुये कमाए थे। जियो हॉटसटार पर ये फिल्म देखी जा सकती है।