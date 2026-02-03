शबाना आजमी से शादी और जावेद अख्तर की शराब की लत, छलका हनी ईरानी का दर्द

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी ने बरसों बाद अपने रिश्ते के सबसे मुश्किल दौर पर चुप्पी तोड़ी है। हनी ने खुलासा किया कि कैसे बड़ी सफलता मिलने के बाद जावेद अख्तर के व्यवहार में बदलाव आने लगा था और उनकी शराब की लत ने हंसते-खेलते परिवार में दरार पैदा कर दी। शबाना आजमी से उनकी बढ़ती नजदीकियों और घरेलू कलह के बीच हनी को जो दर्द सहना पड़ा, उसने आखिरकार इस रिश्ते का अंत कर दिया।

पहली मुलाकात हनी ने याद की जावेद के साथ अपनी पहली मुलाकात विक्की लालवानी से बातचीत में हनी बोलीं, "मेरी और जावेद की पहली मुलाकात फिल्म 'सीता और गीता' की शूटिंग के दौरान हुई थी। वो मुझे डायलॉग्स देने आए थे। मुझे सबसे पहले उनकी हाजिरजवाबी ने आकर्षित किया था। जावेद इतने ज्ञानी थे कि आप उनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और उनकी यही खूबी बेहद आकर्षक थी।" रमेश सिप्पी की इस मशहूर फिल्म को सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखा था, जिसमें हनी ने सहायक भूमिका निभाई थी।

असफल शादी अपनी शादी की नाकामी पर क्या बोलीं हनी? अपनी शादी की नाकामी पर बात करते हुए हनी ने बताया कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि रिश्ता क्यों नहीं चला, लेकिन सफलता बहुत जल्दी मिल गई थी। कामयाबी के साथ चीजें बदलती हैं, इंसान बदलता है और उसके आसपास का माहौल भी। मैं उस बदलते परिवेश के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। जावेद की शराब पीने की आदत एक बहुत बड़ी समस्या थी।"

दो टूक "लड़ने-झगड़ने से बेहतर था अलग होना" हनी ने बताया, "जावेद शामें बाहर बिताने लगे थे और लोगों से मिलना-जुलना बहुत बढ़ गया था। एक-दूसरे से लड़ने और खुद को मानसिक रूप से बर्बाद करने के बजाय, सबसे समझदारी भरा काम अलग होना ही था। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र की थी और मुझमें परिपक्वता की कमी थी। हम दोनों ने बहुत जल्दबाजी में ये रिश्ता शुरू किया था। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, शायद तब हमारी शादी ही नहीं होती।"

रिश्ता तलाक के बाद दोस्ती पर हनी का बेबाक जवाब जब हनी से पूछा गया कि वो तलाक के बाद जावेद के साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे निभा लेती हैं तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया। हनी ने कहा, "जब आप एक बार अलग हो ही गए तो फिर समस्या क्या है? फिर गुस्सा कैसा और रोना किस बात का?" उनका मानना है कि अलगाव का फैसला कड़वाहट खत्म करने के लिए लिया जाता है, इसलिए बाद में दुश्मनी पालने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

शबाना से रिश्ता जावेद से रिश्ता जल्दी संभल गया, शबाना के साथ वक्त लगा- हनी शबाना आजमी संग अपने रिश्तों पर हनी ने पूरी ईमानदारी से कहा, "जावेद के साथ तो 3-4 साल में रिश्ते सुधर गए थे और वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन शबाना के साथ सहज होने में मुझे थोड़ा वक्त लगा।" हनी ने बताया कि अब वो अच्छी दोस्त हैं, साथ में सफर करती हैं और एक-दूसरे की बर्थडे पार्टी में भी शामिल होती हैं। दोनों ने इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।