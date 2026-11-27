जावेद अख्तर का छलका दर्द

जावेद अख्तर को सबसे बड़ा अफसोस, बोले- शराब ने मेरे 15 साल बर्बाद कर दिए

लेखन नेहा शर्मा 07:14 pm Nov 27, 202607:14 pm

क्या है खबर?

गीतकार जावेद अख्तर ने बरखा दत्त के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावों के बारे में बात की। इनमें शराब की लत सबसे ऊपर रही। लंबे और स्वस्थ जीवन की चाह में शराब छोड़ चुके जावेद ने माना कि उनकी जिंदगी का एक दौर ऐसा था, जब वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी में कई बातों का अफसोस है और शराब की लत उनमें से बड़ी वजह है।