सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म 'जटाधारा' की रिलीज तारीख का ऐलान, नया पोस्टर जारी 

जटाधारा

7 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

'जटाधारा' 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को आप हिंदी के साथ-साथ तेलुगु भाषा में देख पाएंगे। फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आ गया है। निर्माताओं ने रिलीज तारीख की घोषणा करते हुए लिखा, 'अंधकार की गहराइयों से, दिव्यता उभरती है।' इस फिल्म के निर्देशन की कमान वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने संभाली है। 'जटाधारा' में दिव्या खोसला कुमार और शिल्पा शिरोडकर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।