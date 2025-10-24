LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर जारी, राणवीर शौरी और सिकंदर खेर ने जीता दिल
लेखन ज्योति सिंह
Oct 24, 2025
12:24 pm
क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर शौरी ने 'बिग बॉस OTT 3' में कहा था कि उनके पास काम होता, तो वह इस शो में नहीं होते। इस टिप्पणी ने काफी चर्चा बटोरी थी। अब अभिनेता अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ गए हैं। उनकी आगामी पंजाबी कॉमेडी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर और हर्षवर्धन सिंह देव भी हैं। आइए जानें इस फिल्म की रिलीज तारीख।

रिलीज

इस दिन सिनेमाघरों में लगेगा हंसी का तड़का

फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' के ट्रेलर में रोमांस, हंसी और एक्शन तीनों का तड़का देखने को मिल रहा है। जहां रणवीर दिलफेंक आशिक वाले किरदार में नजर आए हैं, तो वहीं सिकंदर दादागिरी वाला एहसास दे रहे हैं। फिल्म पुराने जमाने की यादों को नए जमाने के मनोरंजन के साथ दिखाने का वादा करती है। 'रंग दे बसंती' और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी फिल्मों में सहायता कर चुके परन बावा इसके निर्देशक हैं। 'जस्सी वेड्स जस्सी' 7 नवंबर को रिलीज होगी।

