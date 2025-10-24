पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर जारी, राणवीर शौरी और सिकंदर खेर ने जीता दिल

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Oct 24, 202512:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर शौरी ने 'बिग बॉस OTT 3' में कहा था कि उनके पास काम होता, तो वह इस शो में नहीं होते। इस टिप्पणी ने काफी चर्चा बटोरी थी। अब अभिनेता अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ गए हैं। उनकी आगामी पंजाबी कॉमेडी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' का ट्रेलर जारी हो गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर और हर्षवर्धन सिंह देव भी हैं। आइए जानें इस फिल्म की रिलीज तारीख।