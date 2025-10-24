'थामा' और 'स्त्री 2' के संगीतकार सचिन सांघवी को पुलिस ने पकड़ा, यौन उत्पीड़न का आरोप

सचिन-जिगर की जोड़ी ने ' स्त्री ' से लेकर 'स्त्री 2' और 'भेड़िया' जैसी कई हिट फिल्मों का संगीत दिया है। इन दिनों सिनेमाघरों में लगी आयुष्मान खुराना की हाॅरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' में उनका संगीत सुनने को मिल रहा है। भारत में जब से #MeToo आंदोलन शुरू हुआ है, तब से मनोरंजन जगत के कई बड़े नामों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं और अब इस सूची में सचिन का नाम भी शामिल हो गया है।

आरोप

पहले भी ऐसे ही आरोपों से घिर चुकी जोड़ी

बता दें कि सचिन-जिगर की जोड़ी पर पहले भी ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन तब बात सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रही। पुलिस ने उस समय उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया था। अभी पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सचिन सांगवी या पुलिस किसी ने भी अभी तक सार्वजनिक रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा है। उधर सचिन-जिगर के प्रशंसक इस खबर से हैरान हैं।