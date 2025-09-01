श्रीदेवी की फिल्म 'चालबाज' का बन रहा रीमेक, जाह्नवी कपूर को सौंपी गई ये बड़ी जिम्मेदारी 

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 1989 में आई श्रीदेवी की 'चालबाज' को काफी पसंद किया गया था और अब 36 साल बाद इसका रीमेक बन रहा है। 'चालबाज' के रीमेक में जाह्नवी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। एक सूत्र ने बताया कि एक बड़े फिल्म निर्माता ने जाह्नवी को 'चालबाज' के आधिकारिक रीमेक का प्रस्ताव दिया है और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है। फिलहाल निर्माता और निर्देशक के बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है।

आगामी फिल्में

जाह्नवी जल्द ही फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में दिखेंगी, जिसमें उनकी जोड़ी वरुण धवन के साथ बनी है। फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा जाह्नवी के पास फिल्म 'पेड्डी' भी है। इसमें जाह्नवी की जोड़ी राम चरण के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 27 मार्च, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी।