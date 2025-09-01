ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का अब तक बॉक्स ऑफिस पर कैसा है हाल? देखिए आंकड़े 

कमाई

'वॉर 2' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे रविवार को 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234.55 करोड़ रुपये हो गया है। 'वॉर 2' ने अब तक दुनियाभर में 355.1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपये लगे हैं। बता दें, 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है।