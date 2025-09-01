ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का अब तक बॉक्स ऑफिस पर कैसा है हाल? देखिए आंकड़े
ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'वॉर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज का तीसरा सप्ताह चल रहा है और यह दर्शकों के बीच पकड़ मजबूत बनाए हुए है। हालांकि, शुरुआती दिनों में औसत कमाई करने के बाद अब फिल्म की कमाई हर गुजरते दिन के साथ धीरे-धीरे गिरने लगी है। आइए जानते हैं 'वॉर 2' ने 18वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।
'वॉर 2' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे रविवार को 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234.55 करोड़ रुपये हो गया है। 'वॉर 2' ने अब तक दुनियाभर में 355.1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपये लगे हैं। बता दें, 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है।
'वॉर 2' के बाद कतार में यशराज फिल्म्स की ये 3 बड़ी फिल्में
'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बता दें कि 'वॉर 2' के बाद यशराज फिल्म्स के बैनर तले 4 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें 'अल्फा', 'मर्दानी 3' और 'कृष 4' शामिल हैं।