जाह्नवी कपूर ने सुंदर दिखने के लिए कराई सर्जरी, बोलीं- सब मां के मार्गदर्शन में किया

जाह्नवी कपूर को अक्सर इस वजह से ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए सर्जरी कराई है। लोगों ने उनके बदले हुए शरीर पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। 'देवरा पार्ट 1' का 'चुट्टमल्ले' जब रिलीज हुआ था तो भी उनकी सर्जरी खूब चर्चा में रही थी। उनके हाथों के नीचे दिख रहे निशान के चलते उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब सर्जरी की अफवाहों पर आखिरकार जाह्नवी ने चुप्पी तोड़ दी है।

दो टूक मैं स्वाभाविक रूप से सुंदर होने का दिखावा नहीं करती- जाह्नवी काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में पहुंचीं जाह्नवी ने कहा, "मैं दिखावा करने या अपनी बातों को किसी से छिपाने पर यकीन नहीं करती। मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं करती कि मैं स्वाभाविक रूप से परफेक्ट हूं। जब सोशल मीडिया नया-नया शुरू हुआ था, तब मैं भी उन युवा लड़कियों में से एक थी, जो बहुत जल्दी चीजों से प्रभावित हो जाती थीं। उस समय भी सबको एक खास तरह से दिखने के लिए दबाव बनाया जाता था।"

सलाह "तुम जैसे हो, वैसे रहो" जाह्नवी कहती हैं, "मैं नहीं चाहती कि युवा लड़कियां सोशल मीडिया या परफेक्ट दिखने वाली सोच से प्रभावित हों। मैं ये मानती हूं कि हर किसी को वाे करना चाहिए, जो उन्हें खुश रखे। तुम जैसे हो, वैसे ही रहो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में बिना कुछ छिपाए सबकुछ खुलकर बताऊं। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, वो बहुत सूझ-बूझ और सही तरीके से किया है।"

खुलासा मां की सलाह पर कराई बफेलो-प्लास्टी' बातचीत में जाह्नवी आगे कहती हैं कि वो पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहती हैं। लोगों ने ये भी दावा किया था कि कुछ वायरल वीडियो में लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने 'बफेलो-प्लास्टी' करवाई है.। इस पर वो बोलीं कि उन्होंने जो भी किया, वो अपनी मां श्रीदेवी की सलाह के साथ किया। जाह्नवी बोलीं, 'अगर कोई युवा लड़की ये वीडियो देखकर वही करने की कोशिश करे और कुछ गलत हो जाए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी।