प्रभास के जन्मदिन पर प्रशंसकों को तोहफा, नई फिल्म का पोस्टर और नाम हुआ जारी 

लेखन ज्योति सिंह
Oct 23, 2025
11:54 am
क्या है खबर?

पैन स्टार प्रभास ने जन्मदिन के खास मौके पर प्रशंसकों को तोहफा दिया है। उनकी आगामी फिल्म का नाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। यही नहीं निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें प्रभास का पहला लुक काफी जबरदस्त लगा है। इस पीरियड-एक्शन फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में नजर आ सकते हैं। पोस्टर जारी करते हुए निर्माताओं ने प्रभास को जन्मदिन की बधाई दी है।

फिल्म का रखा गया ये नाम

जैसा कि कयास लगाए गए थे, निर्माताओं ने प्रभास की आगामी फिल्म का नाम 'फौजी' रखा है। फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'पद्मस्तुः विजयी पार्थः पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः। गुरुविरहितः एकलव्यः जन्मनैव च श्रेष्ठ एषः॥ #प्रभासहनु #फौजी हैं हमारे इतिहास के छिपे हुए अध्यायों में से एक सैनिक। जन्मदिन मुबारक हो।' पोस्टर में प्रभास का आधा चेहरा दिखाया गया है, जिसमें वह गुस्से से देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी जारी नहीं हुई है।

