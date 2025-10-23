प्रभास की नई फिल्म का पोस्टर और नाम जारी

प्रभास के जन्मदिन पर प्रशंसकों को तोहफा, नई फिल्म का पोस्टर और नाम हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Oct 23, 202511:54 am

क्या है खबर?

पैन स्टार प्रभास ने जन्मदिन के खास मौके पर प्रशंसकों को तोहफा दिया है। उनकी आगामी फिल्म का नाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। यही नहीं निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें प्रभास का पहला लुक काफी जबरदस्त लगा है। इस पीरियड-एक्शन फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में नजर आ सकते हैं। पोस्टर जारी करते हुए निर्माताओं ने प्रभास को जन्मदिन की बधाई दी है।