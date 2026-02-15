थलापति विजय की 'जन नायकन' की रिलीज को झटका, लौटाए जा रहे टिकट के पैसे

थलापति विजय की फिल्म ' जन नायकन ' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। सेंसर विवाद और कानूनी अड़चनों के बीच, फिल्म की रिलीज को लेकर एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर यॉर्क सिनेमाज ने ताजा अपडेट देते हुए ये साफ कर दिया है कि फिल्म अप्रैल से पहले सिनेमाघरों में नहीं आएगी। इस देरी की वजह से विदेशों में एडवांस बुकिंग के पैसे भी लौटाए जा रहे हैं।

पोस्ट 30 अप्रैल 2026 से पहले रिलीज नहीं होगी फिल्म विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। निर्माताओंं द्वारा कानूनी केस वापस लेने के बाद भी फिल्म की राह आसान नहीं हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, कनाडाई डिस्ट्रीब्यूटर 'यॉर्क सिनेमाज' ने साफ कर दिया है कि फिल्म अब 30 अप्रैल, 2026 से पहले रिलीज नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर ने उन दर्शकों के लिए रिफंड प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखे थे।

दिलासा डिस्ट्रीब्यूटर ने पुराने ग्राहकों कोदिया दिया दिलासा डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने पुराने और वफादार ग्राहकों को दिलासा देते हुए लिखा, "जैसे ही फिल्म की नई रिलीज तारीख पक्की हो जाएगी, हमारे सभी पुराने सदस्यों को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके धैर्य, समझ और निरंतर सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।' इस अपडेट ने विजय के प्रशंसकों को पूरी तरह से निराश कर दिया है। वो अब फिल्म के निर्माताओं की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म थलापति विजय की आखिरी फिल्म ये विजय की आखिरी फिल्म है, जिसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। यही वजह है कि फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के निर्माण और पोस्ट-प्रोडक्शन कार्यों में उम्मीद से ज्यादा समय लगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फिलहाल इसे 'रिवाइजिंग कमेटी' के पास भेजा गया है। निर्माता अब सेंसर बोर्ड के सुझावों के अनुसार बदलाव करने को तैयार हैं ताकि भविष्य में कोई राजनीतिक या धार्मिक विवाद न खड़ा हो।