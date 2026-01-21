'जन नायकन' पर दोहरी मार, इधर सेंसर बोर्ड का अडंगा और उधर 500 करोड़ का नुकसान

थलापति विजय की आखिरी फिल्म ' जन नायकन ' जहां एक तरफ फिल्म सेंसर बोर्ड की कैंची और देरी के जाल में फंसी हुई है, वहीं अब एक और बड़ी मुसीबत ने निर्माताओं के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। निर्माताओं के लिए स्थिति 'इधर कुआं, उधर खाई' जैसी हो गई है, जहां एक तरफ सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेजन प्राइम वीडियो ने करोड़ों के मुकदमे की धमकी दे डाली है।

मुश्किल निर्माताओं की मजबूरी, न घर के रहे; ना घाट के कोर्ट में फिल्म की पैरवी कर रहे वकील ने साफ किया कि सेंसर बोर्ड निर्माताओं के साथ खेल रहा है। बोर्ड न तो फिल्म पास कर रहा है और ना ही कोई आधिकारिक ऑर्डर दे रहा है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इसी कानूनी दांव-पेच का फायदा उठाकर अमेजन प्राइम वीडियो भी अब 500 करोड़ का दबाव बना रहा है और निर्माताओं के पास फिलहाल इस कानूनी मकड़जाल से निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है।

कारण सेंसर बोर्ड ने क्यों रोकी फिल्म? सेंसर बोर्ड और 'जन नायकन' के निर्माताओं के बीच विवाद की जड़ें फिल्म के कंटेंट में छिपी हैं। सुनवाई के दौरान सामने आया कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के कुछ हिस्सों पर गंभीर आपत्तियां हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को बताया कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन और डायलॉग्स हैं, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। साथ ही, भारतीय सेना से जुड़े कुछ संदर्भों पर भी बोर्ड ने आपत्ति जताई है।

दबाव 'जन नायकन' पर बोर्ड और अमेजन प्राइम वीडियो का दबाव कोर्ट में निर्माताओं के वकील ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने उन्हीं दृश्यों को दोबारा जोड़ने को कहा है, जिन्हें पहले बोर्ड के कहने पर हटाया गया था। निर्माताओं ने इसे समय की बर्बादी बताया है। अब तक फिल्म को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिससे रिलीज अटकी हुई है, वहीं OTT पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो ने दिसंबर के अंत में रिलीज तारीख को लेकर अनिश्चितता पर निर्माताओं को मुकदमे की चेतावनी देकर मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।