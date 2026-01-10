LOADING...
पोंगल पर थलापति विजय का नया दांव

'जन नायकन' लटकी तो पाेंगल पर थलापति विजय ने चल दिया जीत का नया दांव 

लेखन नेहा शर्मा
Jan 10, 2026
08:28 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय के प्रशंसकों के लिए ये हफ्ता किसी उतार-चढ़ाव भरी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा। एक तरफ जहां विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' सेंसर बोर्ड के साथ जारी तीखे विवाद के कारण अधर में लटकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विजय ने पोंगल के लिए तुरुप का इक्का चल दिया है। दरअसल, इस खास मौके पर उनकी अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थेरी' दोबारा बड़े पर्दे पर दहाड़ने के लिए तैयार है।

चाल

'जन नायकन' की राह में रोड़े, तो पोंगल पर विजय ने निकाला नया रास्ता

विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज की राह देख रहे लाखों फैंस का दिल टूट गया है। सेंसर बोर्ड के साथ जारी कानूनी पचड़े और मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफिकेट पर लगाई गई रोक के चलते फिल्म का पोंगल पर रिलीज होना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। प्रशंसकों की निराशा को भांपते हुए अब विजय ने प्लान-B तैयार कर लिया है। दरअसल, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थेरी' 15 जनवरी, 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है।

मौका

अपनी 10वीं सालगिरह पर दोबारा सिनेमाघरों का रुख करेगी 'थेरी'

ये फिल्म अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है। जैसे ही प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 'थेरी' साल 2016 में रिलीज हुई थी। लगभग 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये कमाए थे। सामंथा रुथ प्रभु और एमी जैक्सन भी 'थेरी' का हिस्सा थीं। इस फिल्म के अलग-अलग भाषाओं में रीमेक भी बन चुके हैं।

ट्विटर पोस्ट

'थेरी' से फिर थर्राएगा बॉक्स ऑफिस

खासियत

पोंगल पर विजय का सबसे बड़ा हथियार

एटली के निर्देशन में बनी 'थेरी' ने विजय को एक निडर पुलिस अफसर 'विजय कुमार' और एक शांत पिता 'जोसेफ कुरुविला' के रूप में पेश किया था। एक्शन, इमोशन और स्वैग ने इसे विजय के करियर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक बना दिया। रिलीज के 10 साल बाद भी इस फिल्म का जादू बरकरार है। यही वजह है कि जब 'जन नायकन' अटकी तो निर्माताओं ने इसी फिल्म पर दांव खेलना सबसे सही समझा।

तोहफा

विजय के फैंस का दिल टूटने से बचा

भले ही सेंसर बोर्ड की कैंची ने 'जन नायकन' की राह रोक दी हो, लेकिन विजय ने पोंगल पर फैंस का जोश कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत 'थेरी' को दोबारा मैदान में उतारकर सबका दिल जीत लिया। अब 'जन नायकन' की किस्मत का फैसला 21 जनवरी की सुनवाई के बाद होगा, लेकिन पोंगल पर 'थेरी' की ये वापसी बताती है कि शेर की चाल धीमी जरूर हो सकती है, पर उसका शिकार कभी खाली नहीं जाता।

