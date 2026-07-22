'जन नायकन' के लिए किसकी जेब में गए कितने करोड़? विजय को मिली इतनी मोटी रकम
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने और विवादों के कारण इसे करीब 6 महीने लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है तो आइए जानते हैं कि इसके लिए किस कलाकार को कितनी फीस मिली है।
फीस
फिल्म के सबसे महंगे अभिनेता बने विजय
ई-टाइम्स के मुताबिक, विजय फिल्म के सबसे महंगे कलाकार बनकर उभरे हैं। उन्हें कथित तौर पर 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये के बीच भुगतान किया गया है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा भुगतान में से एक है।
फिल्म में उनके साथ मुख्य किरदार में पूजा हेगड़े नजर आएंगी और इसके लिए उन्हें 6 करोड़ रुपये फीस मिली है।
विलेन बने अभिनेता बॉबी देओल को कथित 5 से 10 करोड़ रुपये के बीच भुगतान किया गया है।
फिल्म
जानिए अन्य कलाकारों की फीस
फिल्म में दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी अहम किरदार में हैं। उन्हें कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये फीस मिली है। अभिनेत्री प्रियामणि को 3 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ममिता बैजू को 60 लाख से 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
'जन नायकन' का निर्देशन एच विनोथ ने किया है और उन्हें 25 करोड़ रुपये भुगतान मिला है। ये उनके करियर की सबसे ज्यादा फीस बताई जा रही है।
फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।