'जन नायकन' के लिए किसकी जेब में गए कितने करोड़? विजय को मिली इतनी मोटी रकम 

फिल्म में दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज भी अहम किरदार में हैं। उन्हें कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये फीस मिली है। अभिनेत्री प्रियामणि को 3 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ममिता बैजू को 60 लाख से 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

'जन नायकन' का निर्देशन एच विनोथ ने किया है और उन्हें 25 करोड़ रुपये भुगतान मिला है। ये उनके करियर की सबसे ज्यादा फीस बताई जा रही है।

फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।