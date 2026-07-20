'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

विजय की फिल्म 'जन नायकन' का एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन, बंपर ओपनिंग के लिए तैयार

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Jul 20, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता से नेता बन चुके थलापति विजय अपनी आखरी फिल्म 'जन नायकन'लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 23 जुलाई को ये फिल्म सिनेमाघरों में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं ने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है और 10 घंटे से भी कम समय में इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 'जन नायकन' ने भारत में पहले दिन 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।