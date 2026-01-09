'जन नायकन' की रिलीज पर लगा ग्रहण, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट वाले आदेश पर लगाई रोक

' जन नायकन ' की रिलीज को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है। मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के लिए U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म के भविष्य को लेकर कई नए संकट खड़े हो गए है, वहीं फिल्म के निर्माताओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

मुश्किल अधर में लटकी रिलीज अब फिल्म की रिलीज एक बार फिर अधर में लटक गई है। निर्माता इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 'U/A' रेटिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देना सेंसर बोर्ड का अधिकार है। इस कानूनी पेंच के कारण अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि फिल्म सिनेमाघरों तक कब और किस रेटिंग के साथ पहुंच पाएगी। कुल मिलाकर सर्टिफिकेट विवाद ने फिल्म का भविष्य खतरे में डाल दिया है।

फैसला पहले फिल्म निर्माताओं ने पक्ष में सुनाया गया था फैसला 9 जनवरी की सुबह मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फिल्म के निर्माताओं (KVN Productions) के पक्ष में फैसला सुनाया था और सेंसर बोर्ड (CBFC) को तुरंत U/A सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था। इस खबर के बाद विजय के फैंस ने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया था। सेंसर बोर्ड इस फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गया। बोर्ड की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं।

नाराजगी कोर्ट ने लगाई निर्माताओं को फटकार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निर्माताओं ने फर्जी जल्दबाजी दिखाई और सेंसर सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही रिलीज डेट (9 जनवरी) का ऐलान करके सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश की। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है और सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, सर्टिफिकेट जारी न किया जाए।

रोक हाई कोर्ट ने 21 जनवरी तक बढ़ाई रोक, पोंगल पर रिलीज की उम्मीदें खत्म कोर्ट के फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म अब 14-15 जनवरी को पोंगल के खास मौके पर रिलीज हो सकती है। पोंगल का समय तमिल सिनेमा के लिए साल का सबसे बड़ा और मुनाफे वाला हफ्ता माना जाता है, लेकिन अब इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। निर्माताओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई पोंगल की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को रखी है।