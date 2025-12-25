तान्या मित्तल की नकल बनी मुसीबत, परेशान जेमी लीवर ने उठाया ये बड़ा कदम

जॉनी लीवर की बेटी और कॉमेडियन जेमी लीवर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। तान्या मित्तल की मिमिक्री वाला वीडियो सामने आने के बाद जेमी को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लगातार हो रही आलोचनाओं से आहत होकर अब जेमी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्रेक लेने का ऐलान किया और कहा है कि अब वो अगले साल वापसी करेंगी। अपने पोस्ट में क्या लिखा जेमी ने, आइए जानते हैं।

वीडियो तान्या मित्तल की नकल कर बुरी फंसीं जेमी जेमी आमतौर पर इंस्टाग्राम पर मजेदार वीडियो बनाती हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने 'बिग बॉस 19' की तान्या मित्तल की नकल वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसे देखकर कई लोगों को लगा कि वह तान्या का मज़ाक उड़ा रही है। इसी वजह से जेमी को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इससे परेशान जेमी ने अब इंस्टाग्राम पर ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं।

भावुक पोस्ट हर कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाता- जेमी जेमी ने लिखा, 'जो लोग मुझे सचमुच जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूं और उसे कितनी ईमानदारी से करती हूं। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का हुनर भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं और सालों से मिले प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। इस सफर में मैंने सीखा है कि हर कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाएगा और ना ही हर कोई आपके साथ हंसेगा।'

ऐलान जेमी ने लिखा- खुद का एक हिस्सा खो दिया जेमी आगे लिखती हैं, 'हालिया घटनाओं ने मुझे यह महसूस कराया है कि मैंने खुद का एक छोटा सा हिस्सा खो दिया है और ये एहसास मुझे गुस्से से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन से हुआ है। मुझे अपना काम बेहद पसंद है और मैं हमेशा लोगों का मनोरंजन करती रहूंगी। फिलहाल मैं थोड़ा वक्त खुद को आराम देने और नई शुरुआत के लिए ले रही हूं। अगले साल फिर मुलाकात होगी। प्यार, दुआओं और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद।'