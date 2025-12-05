'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के चौथे सीजन की रिलीज तारीख जारी, जानिए OTT पर कब आएगी
क्या है खबर?
OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन लौट रहा है। पिछले 3 हिट सीजन के बाद दर्शकों को चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार निर्माताओं ने सीरीज का आधिकारिक ऐलान करते हुए इसकी रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। शो में एक बार फिर कीर्ति कुल्हारी, मानवी गगरू, सयानी गुप्ता और बानी जे की दोस्ती और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा।
रिलीज
इस तारीख को रिलीज होगा चौथा सीजन
'फोर मोर शॉट्स प्लीज 4' का आधिकारिक ऐलान करते हुए प्राइम वीडियो ने लिखा, 'ओजी गैंग के मीटअप में आपका स्वागत है।' पोस्टर में कीर्ति, मानवी, सयानी और बानी का समंदर किनारे बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। वेब सीरीज के चौथे और आखिरी सीजन को, अमेजन प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। 4 सहेलियों की दोस्ती पर आधारित इस सीरीज के पहले 3 सीजन को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
you’re invited to the OG gang’s meet up 🥰🥂#FourMoreShotsPleaseOnPrime, Final Season, Dec 19#SayaniGupta #KirtiKulhari @bani_j @maanvigagroo @RangitaNandy @ArunimaSharma84 #NehaPartiMatiyani #DevikaBhagat @misschamko @prateikbabbar #RajeevSiddhartha @milindrunning… pic.twitter.com/6M4NZVu3pT— prime video IN (@PrimeVideoIN) December 5, 2025