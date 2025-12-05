'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के चौथे सीजन की रिलीज तारीख जारी, जानिए OTT पर कब आएगी

रिलीज

इस तारीख को रिलीज होगा चौथा सीजन

'फोर मोर शॉट्स प्लीज 4' का आधिकारिक ऐलान करते हुए प्राइम वीडियो ने लिखा, 'ओजी गैंग के मीटअप में आपका स्वागत है।' पोस्टर में कीर्ति, मानवी, सयानी और बानी का समंदर किनारे बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। वेब सीरीज के चौथे और आखिरी सीजन को, अमेजन प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। 4 सहेलियों की दोस्ती पर आधारित इस सीरीज के पहले 3 सीजन को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था।