उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की पोती ने इस फिल्म में मचाया धमाल, योगी आदित्यनाथ भी हुए कायल

योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति के अभिनय की तारीफ की

सत्यभामा का किरदार अपनी ताकत और हिम्मत के लिए मशहूर है। फिल्म में कृष्ण की कहानी को उन्हीं की नजर से दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति के अभिनय की सराहना की और कहा कि इसमें भारतीय संस्कृति की असली झलक है। अभिनय के अलावा, संस्कृति ने महज 16 साल की उम्र में अपना एक फैशन ब्रांड शुरू किया था। उन्होंने जिमी चू जैसे बड़े नामों के साथ काम किया है और राडा लंदन तथा ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया है। प्रोड्यूसर साजन राज कुरूप ने कहा, "हमारा हमेशा से यही मानना रहा है कि हम दुनिया के लिए कास्ट करते हैं, परिचित चेहरों के लिए नहीं।"