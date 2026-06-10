हनीमून पर जासूसी का खुलासा, जय-मीनाक्षी की फिल्म 'सटेंद्रू मारुधु वणिलई' अब इस OTT पर
बाबू विजय के निर्देशन में बनी तमिल रोमांस थ्रिलर 'सटेंद्रू मारुधु वणिलई' 15 मई को सिनेमाघरों में आई थी। अब दर्शक इसे अहा तमिल पर देख सकते हैं।
फिल्म में जय और मीनाक्षी गोविंदराजन मुख्य भूमिका में हैं, वहीं योगी बाबू समेत कई अन्य कलाकार भी खास किरदारों में नजर आएंगे।
रिसॉर्ट में जासूसी करने वालों से रामचंद्रन और जानकी की मुठभेड़
फिल्म की कहानी रामचंद्रन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मंत्री की बेटी जानकी की है। जानकी अपनी तय शादी से बचना चाहती है।
दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है और वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वे हनीमून पर जाते हैं, तो उनका सफर तब रोमांचक मोड़ लेता है, जब उन्हें पता चलता है कि रिसॉर्ट में मेहमानों की जासूसी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है।
रामचंद्रन अपनी पत्नी जानकी को बचाने और उन अपराधियों को बेनकाब करने के लिए आगे आता है। IMDb पर इस फिल्म को फिलहाल 4.7/10 की रेटिंग मिली है।