हनीमून पर जासूसी का खुलासा, जय-मीनाक्षी की फिल्म 'सटेंद्रू मारुधु वणिलई' अब इस OTT पर

रिसॉर्ट में जासूसी करने वालों से रामचंद्रन और जानकी की मुठभेड़

फिल्म की कहानी रामचंद्रन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मंत्री की बेटी जानकी की है। जानकी अपनी तय शादी से बचना चाहती है।

दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है और वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वे हनीमून पर जाते हैं, तो उनका सफर तब रोमांचक मोड़ लेता है, जब उन्हें पता चलता है कि रिसॉर्ट में मेहमानों की जासूसी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है।

रामचंद्रन अपनी पत्नी जानकी को बचाने और उन अपराधियों को बेनकाब करने के लिए आगे आता है। IMDb पर इस फिल्म को फिलहाल 4.7/10 की रेटिंग मिली है।