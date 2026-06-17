जैकलीन फर्नांडिस करने जा रहीं हॉरर डेब्यू, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? मनोरंजन Jun 17, 2026

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस हॉरर में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। उनकी आने वाली नई फिल्म को एक 'पूरा सिनेमाई अनुभव' बताया जा रहा है, जिसमें डर, भावनाएं और संगीत का जबरदस्त तालमेल होगा।

इस फिल्म का टीजर और एक गाना पहले से ही बन चुका है। पर्दे पर उनके साथ 2 पुरुष कलाकार भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग साल 2026 के मध्य में शुरू होगी।