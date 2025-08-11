जैकलीन फर्नांडिस की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, जानिए OTT पर कहां देखें
क्या है खबर?
जैकलीन फर्नांडिस उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने भले ही अभिनय जगत में अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं किया, लेकिन वह बड़ी-बड़ी और सफल फिल्मों का हिस्सा जरूर रहीं। उन्होंने अपनी अदाकारी से कहीं ज्यादा अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीता है। अभिनेत्री ने अपने करियर में ज्यादातर एक्शन फिल्में की हैं। जैकलीन 40 साल की हो गई हैं, ऐसे में आइए उनकी 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं।
#1
'किक'
साल 2014 में आई 'किक' तेलुगु फिल्म 'किक' का हिंदी रीमेक है। यही वो फिल्म थी, जो जैकलीन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सलमान खान की 'किक' से उनके करियर को बड़ी रफ्तार मिली। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। 100 करोड़ रुपये की लागत में बनी 'किक' ने दुनियाभर में 378 करोड़ रुपये कमाए थे। एक्शन और रोमांस से लबरेज यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।
#2
'रेस 3'
जैकलीन के करियर की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है 'रेस 3'। यह 2008 में आई सुपरहिट फिल्म 'रेस' का तीसरा भाग है। जैकलीन ने इसमें ओमिशा नाम की एक मनमोहक महिला की भूमिका निभाई थी, जो पैसे और बदले के इर्द-गिर्द घूमती साजिश में शामिल हो जाती है। 'रेस 3' ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि फिल्म का बजट 170 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
#3
'जुड़वा 2'
जैकलीन की फिल्म 'जुड़वा 2' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। साल 2017 में आई इस फिल्म में वरुण धवन, तापसी पन्नू, सचिन खेडेकर और जाकिर हुसैन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। डेविड धवन ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। 'जुड़वा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 227.51 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म को बनाने में केवल 65 करोड़ रुपये लगे थे। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
#4 और #5
'हाउसफुल 2' और 'हाउसफुल 3'
साजिद खान की फिल्म 'हाउसफुल 5' में जैकलीन के अलावा ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े और जरीन खान जैसे कलाकार भी नजर आए थे। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध इस फिल्म ने दुनियाभर में 188.4 करोड़ रुपये जुटाए थे। 'हाउसफुल 3' जैकलीन की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 185.7 करोड़ रुपये कमाए थे। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है।