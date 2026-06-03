जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं

जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंचीं, खुद को बताया निर्दोष

लेखन ज्योति सिंह 05:57 pm Jun 03, 202605:57 pm

क्या है खबर?

जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष बताया और आरोपों का मुकाबला करने का इरादा भी व्यक्त किया। जैकलीन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "मैं मुकदमे का सामना करूंगी।" कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद वह बिना मीडिया से बातचीत किए वहां से रवाना हो गईं।