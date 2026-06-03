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जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंचीं, खुद को बताया निर्दोष
जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं

जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंचीं, खुद को बताया निर्दोष

लेखन ज्योति सिंह
Jun 03, 2026
05:57 pm
क्या है खबर?

जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष बताया और आरोपों का मुकाबला करने का इरादा भी व्यक्त किया। जैकलीन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "मैं मुकदमे का सामना करूंगी।" कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद वह बिना मीडिया से बातचीत किए वहां से रवाना हो गईं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पटियाला हाउस कोर्ट जाती हुईं अभिनेत्री

आरोप

ED ने जैकलीन फर्नांडिस पर लगाए ये आरोप

जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। ED ने तर्क दिया कि अभिनेत्री को ठग सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक रिकॉर्ड और गलत तरीकों से कमाए पैसों की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने उससे महंगे तोहफे लिए। उधर जैकलीन का कहना है कि वह निर्दोष हैं और सुकेश की साजिश का शिकार हुई हैं।

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मामला

जानिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा क्या है मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सुकेश नाम के हाई-प्रोफाइल ठग से जुड़ा है। आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए एक बड़े कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी। ED का दावा है कि सुकेश ने गलत तरीके से अर्जित इस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जैकलीन और उनके परिवार के ऊपर खर्च किया था। आरोप है कि सुकेश ने अभिनेत्री को कई महंगी गाड़ियां, बैग, तोहफे और पालतू जानवर दिए थे।

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