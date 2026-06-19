ITV का वर्ल्ड कप रेटिंग में पहले हफ्ते दबदबा, BBC ने खड़े किए ये रिकॉर्ड
2026 फीफा वर्ल्ड कप के पहले हफ्ते में ITV ने ब्रिटेन की टीवी स्क्रीन पर अपना पूरा दबदबा बनाया। शीर्ष 5 सबसे ज्यादा देखे गए मैचों में से 4 ITV ने ही दिखाए।
डलास में क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड की 4-2 से जीत इस दौरान का सबसे खास पल साबित हुई। इसे 1.54 करोड़ दर्शकों ने देखा, जिससे यह इस साल का अब तक का सबसे बड़ा टीवी मोमेंट बन गया।
मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच ने भी ITV के लिए बड़ी तादाद में दर्शकों को अपनी ओर खींचा।
इसके अलावा, पनामा के खिलाफ इंग्लैंड का तीसरा ग्रुप मैच और इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल मैच का प्रसारण भी इसी चैनल पर होगा।
BBC की क्यों हो रही है आलोचना?
BBC को ऑनलाइन देखने वाले दर्शकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया। फ्रांस बनाम सेनेगल के मैच को लैपटॉप और मोबाइल फोन पर मिलाकर 76 लाख लोगों ने देखा।
स्कॉटलैंड का वर्ल्ड कप में लंबे समय बाद वापसी का मैच भी अच्छी संख्या में दर्शक जुटाने में कामयाब रहा, भले ही उसका प्रसारण रात 2 बजे हुआ था।
इसके अलावा, BBC iPlayer पर हाइलाइट्स को 1.16 करोड़ स्ट्रीम्स मिले, जो यूरो 2024 के मुकाबले एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।
हालांकि, BBC की आलोचना इस बात के लिए भी हुई है कि उसने टीवी पर रोजाना हाइलाइट्स का कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया।