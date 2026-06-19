ITV का वर्ल्ड कप रेटिंग में पहले हफ्ते दबदबा, BBC ने खड़े किए ये रिकॉर्ड मनोरंजन Jun 19, 2026

2026 फीफा वर्ल्ड कप के पहले हफ्ते में ITV ने ब्रिटेन की टीवी स्क्रीन पर अपना पूरा दबदबा बनाया। शीर्ष 5 सबसे ज्यादा देखे गए मैचों में से 4 ITV ने ही दिखाए।

डलास में क्रोएशिया के खिलाफ इंग्लैंड की 4-2 से जीत इस दौरान का सबसे खास पल साबित हुई। इसे 1.54 करोड़ दर्शकों ने देखा, जिससे यह इस साल का अब तक का सबसे बड़ा टीवी मोमेंट बन गया।

मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच ने भी ITV के लिए बड़ी तादाद में दर्शकों को अपनी ओर खींचा।

इसके अलावा, पनामा के खिलाफ इंग्लैंड का तीसरा ग्रुप मैच और इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल मैच का प्रसारण भी इसी चैनल पर होगा।