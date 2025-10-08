LOADING...
इस्माइल दरबार बोले- संजय लीला भंसाली 100 करोड़ देगा, तब भी उसके साथ काम नहीं करूंगा

लेखन नेहा शर्मा
Oct 08, 2025
01:50 pm
क्या है खबर?

एक समय संजय लीला भंसाली और संगीतकर इस्माइल दरबार की जोड़ी हिट मानी जाती थी। भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्मों में जब इस्माइल का संगीत बजता तो पर्दे पर इसका जादुई असर होता था। 'हम दिल दे चुके सनम' हो या 'देवदास', जब भी इन दोनों की जोड़ी साथ आई, पर्दे पर छा गई। हालांकि, फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ, जिससे उनके बीच दूरियां आ गईं। हाल ही में इस्माइल ने भंसाली संग बिगड़े रिश्ते पर बात की।

कारण

सबसे पहले जानिए भंसाली-इस्माइल के बीच विवाद हुआ क्यों?

भंसाली और इस्माइल के बीच रिश्ते तब बिगड़े, जब एक मीडिया रिपोर्ट में 'हीरामंडी' के संगीत को शो की रीढ़ बताया गया और इसका श्रेय इस्माइल को दिया गया। उधर भंसाली को लगा कि ये खबर इस्माइल ने ही फैलाई थी, जिसके बाद उनके बीच तनाव बढ़ गया। इस्माइल बोले, "मैंने भंसाली से कहा कि अगर मैं कुछ कहना चाहता, तो डरता नहीं और खुलकर बोलता, लेकिन मुझे उस खबर के बारे में कुछ नहीं पता था।"

खुलासा

"मैं खुद ही हीरामंडी से पीछे हट गया"

इस्माइल ने कहा, "भंसाली ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, इस्माइल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर कहा, ठीक है, जाने दो। इसके बाद मुझे समझ आया कि 'जाने दो' का असल में मतलब यही था कि देर-सवेर वो मुझे ऐसी स्थिति में डाल देगा कि मैं खुद ही 'हीरामंडी' छोड़ दूं। ऐसा होने से पहले ही मैं वहां से चला गया।" इस्माइल ने बताया कि भंसाली ने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश नहीं की।

अहंकार

इस्माइल ने भंसाली को बताया घमंडी

इस्माइल बोले, "आखिर वो मुझे क्यों बुलाते। वो समझते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी इस्माइल दरबार ही हैं। 'हम दिल दे चुके सनम' में मैं रीढ़ की हड्डी था... 'देवदास' में भी मैं रीढ़ की हड्डी था। ये मैं नहीं कह रहा। उनके PR ने कहा था। ये पहले पन्ने पर छपा था तो मैंने उनका घमंड देख लिया था। उनके अंदर ये डर समा गया था कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और श्रेय मैं ले जाता हूं।"

सराहना

'हीरामंडी' का संगीत मैंने बनाया होता तो ये अमर हो जाता- इस्माइल

इस्माइल ने ये भी बताया कि उन्होंने 'हीरामंडी' देखी थी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें मेरा संगीत नहीं था। एक बात जरूर कहूंगा अगर मैंने इस 'हीरामंडी' का संगीत बनाया होता तो मैं इसे अमर बना देता। मैंने जो तैयारी की थी, भंसाली उस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता, ये मैं जानता हूं। आज की तारीख में मेरे और भंसाली के बीच 100 प्रतिशत अनबन हो चुकी है।"

जानकारी

"पहली फुरसत में चला जा यहां से"

इस्माइल बोले, "आज अगर संजय आकर मुझसे कहे कि मेरी फिल्म का संगीत बना दो। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा तो मैं उनसे कहूंगा- पहली फुरसत में चला जा यहां से।" बता दें कि इस्माइल सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीत चुके हैं।