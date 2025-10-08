जुबीन गर्ग मौत मामले में नया मोड़, गायक के चचेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जुबीन गर्ग मौत मामले में नया मोड़, गायक के चचेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला पिछले काफी वक्त से गहराया हुआ है। नया अपडेट है कि गायक के चचेरे भाई और असम में पुलिसकर्मी संदीपन गर्ग को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि 19 सितंबर को सिंगापुर में जब जुबीन की आकस्मिक मौत हुई थी, उस वक्त घटनास्थल पर संदीपन भी मौजूद थे। संदीपन असम पुलिस सेवा (APS) के अधिकारी हैं, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में पेश किया जाएगा।
पुष्टि
पुलिस ने पूछताछ के बाद लिया हिरासत में
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जुबीन मामले की जांच कर रही पुलिस ने गायक के करीबियों से पूछताछ के बाद संदीपन को गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि SIT प्रमुख और विशेष डीजीपी (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता की ओर से की गई है। ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, "असम पुलिस की SIT और CID ने मिलकर APS अधिकारी संदीपन को गिरफ्तार किया है।" पुलिस का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी जुबीन मामले में महत्वपूर्ण सफलता साबित हो सकती है।
कार्रवाई
अब तक 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी
जुबीन मामले में संदीपन के अलावा इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उसमें गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत शामिल हैं। इससे पहले जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया ने बातचीत में कहा था कि उन्हें उन सभी लोगों पर शक है, जो गायक के आखिरी वक्त में उनके आसपास मौजूद थे।