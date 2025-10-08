जुबीन गर्ग मामले में नई गिरफ्तारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग मौत मामले में नया मोड़, गायक के चचेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Oct 08, 202512:37 pm

क्या है खबर?

दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला पिछले काफी वक्त से गहराया हुआ है। नया अपडेट है कि गायक के चचेरे भाई और असम में पुलिसकर्मी संदीपन गर्ग को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि 19 सितंबर को सिंगापुर में जब जुबीन की आकस्मिक मौत हुई थी, उस वक्त घटनास्थल पर संदीपन भी मौजूद थे। संदीपन असम पुलिस सेवा (APS) के अधिकारी हैं, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में पेश किया जाएगा।