आईशोस्पीड के वर्ल्ड कप गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 14 घंटे में बटोरे इतने लाख व्यूज मनोरंजन Jun 02, 2026

आईशोस्पीड ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले अपना नया गाना 'चैंपियंस' रिलीज किया है और देखते ही देखते यह छा गया है।

इस गाने के वीडियो ने यूट्यूब पर सिर्फ 14 घंटों में 30 लाख से ज्यादा व्यूज और 5 लाख से ज्यादा लाइक्स बटोर लिए हैं। अब तो प्रशंसकों ने भी FIFA से इस गाने को टूर्नामेंट का आधिकारिक गान बनाने की गुजारिश शुरू कर दी है और खुद आईशोस्पीड भी इसके लिए तैयार हैं।

FIFA ने भी X पर 'हम आपसे संपर्क करेंगे...' लिखकर लोगों को छेड़ा है, जिससे इस गाने का क्रेज और बढ़ गया है।