लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खुली धमकी, कहा- सलमान खान संग काम किया तो सीधे भून देंगे
क्या है खबर?
भोजपुरी गायक पवन सिंह को धमकी देने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने एक ऑडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि गैंग ने पवन को कोई धमकी नहीं दी। उसने आरोप लगाया कि पवन सुरक्षा हासिल करने के मकसद से ये दावा कर रहे हैं। हालांकि, हरि बॉक्सर ने ये भी साफ कर दिया कि गैंग का रुख सलमान खान संग काम करने वालों को लेकर सख्त है।
धमकी
पवन सिंह से हमारा कोई लेना-देना नहीं- बिश्नोई गैंग
NDTV के मुताबिक, "एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरि बॉक्सर ने कहा, "पवन सिंह को बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। ऐसा दावा वो सुरक्षा लेने के मकसद से कर रहे होंगे। हम तो उन्हें जानते तक नहीं। हालांकि, पवन हमारे खिलाफ उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेवजह घसीटा जा रहा है। इस मामले से गैंग का कोई लेना-देना नहीं है।"
चेतावनी
"बिश्नोई गैंग जो करता है, खुलेआम करता है"
हरि बॉक्सर ने कहा, "हम जो करते हैं, खुलेआम करते हैं। जो सलमान खान संग काम करेगा, उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियों से भून देंगे।" पवन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 6 दिसंबर को धमकी भरे संदेश मिले थे, जिसमें सीधे कहा गया था कि सलमान के साथ काम न करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये धमकी पवन को 'बिग बॉस 19' के फिनाले में शामिल होने से पहले मिली थी।
शिकायत
पवन की टीम ने दर्ज कराई थी शिकायत
कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था और बेहद सख्त अंदाज में कहा था कि अगर सलमान के साथ स्टेज पर नजर आए तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। अज्ञात व्यक्ति ने स्पष्टतौर पर पवन से मोटी रकम की भी मांग की थी। धमकी मिलने के बाद पवन की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी।
विवाद
सलमान का बिश्नोई गैंग से विवाद
साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण शिकार का मामला सामने आया था, जिसमें सलमान आरोपी बने थे। काला हिरण बिश्नोई समाज का पवित्र पशु माना जाता है और इसे मारना उनकी धार्मिक मान्यताओं का गंभीर अपमान माना जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इसी बिश्नोई समुदाय से आता है। उसने कई बार कहा है कि सलमान ने उनकी आस्था का अपमान किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए।