लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खुली धमकी, कहा- सलमान खान संग काम किया तो सीधे भून देंगे

भोजपुरी गायक पवन सिंह को धमकी देने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने एक ऑडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि गैंग ने पवन को कोई धमकी नहीं दी। उसने आरोप लगाया कि पवन सुरक्षा हासिल करने के मकसद से ये दावा कर रहे हैं। हालांकि, हरि बॉक्सर ने ये भी साफ कर दिया कि गैंग का रुख सलमान खान संग काम करने वालों को लेकर सख्त है।

धमकी पवन सिंह से हमारा कोई लेना-देना नहीं- बिश्नोई गैंग NDTV के मुताबिक, "एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरि बॉक्सर ने कहा, "पवन सिंह को बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। ऐसा दावा वो सुरक्षा लेने के मकसद से कर रहे होंगे। हम तो उन्हें जानते तक नहीं। हालांकि, पवन हमारे खिलाफ उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेवजह घसीटा जा रहा है। इस मामले से गैंग का कोई लेना-देना नहीं है।"

शिकायत पवन की टीम ने दर्ज कराई थी शिकायत कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था और बेहद सख्त अंदाज में कहा था कि अगर सलमान के साथ स्टेज पर नजर आए तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। अज्ञात व्यक्ति ने स्पष्टतौर पर पवन से मोटी रकम की भी मांग की थी। धमकी मिलने के बाद पवन की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी।

