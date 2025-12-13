हर्षवर्धन राणे की पहली 100 करोड़ी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब सीधा आपके घर पर
क्या है खबर?
अभिनेता हर्षवर्धन राणे के करियर की पहली 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। अब ये फिल्म OTT पर एंट्री कर रही है। भावनाएं, जुनून और प्यार की गहराई दिखाती इस फिल्म को अगर आप सिनेमाघराें में देखने से चूक गए तो अब आप घर बैठे-बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी और कब, आइए जानते हैं।
किक
नेटफ्लिक्स पर 16 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म
हर्षवर्धन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब OTT पर दस्तक देने जा रही है। ये फिल्म 16 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म पहले 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और करीब 8 हफ्तों तक थिएटर में चलने के बाद अब इसे OTT पर लाया जा रहा है, जो हर्षवर्धन के प्रशंसकों के लिए किसी ताेहफे से कम नहीं है।
कमाई
25 करोड़ के बजट में फिल्म ने कमाए थे 112 करोड़
'एक दीवाने की दीवानियत' को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और दुनियाभर में करीब 112 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपये था। हर्षवर्धन संग सोनम बाजवा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। शानदार कमाई के दम पर यह 2025 की सबसे सफल हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।