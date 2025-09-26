LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'होमबाउंड' रिव्यू: ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म देख क्या बोली जनता?
'होमबाउंड' रिव्यू: ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म देख क्या बोली जनता?
दर्शकों को कैसी लगी फिल्म 'होमबाउंड'? (तस्वीर: एक्स/@homeboundfilm)

'होमबाउंड' रिव्यू: ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म देख क्या बोली जनता?

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 26, 2025
05:06 pm
क्या है खबर?

नीरज घेवान के निर्देशन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' आखिरकार 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसमें पहली बार ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की तिकड़ी नजर आ रही है। इस फिल्म को समीक्षकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली, वहीं दर्शक भी इसकी कहानी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं 'होमबाउंड' देखकर जनता ने क्या कहा।

कहानी

क्या है 'होमबाउंड' की कहानी

'होमबाउंड' की कहानी 2 दोस्तों की है (ईशान खट्टर) और चंदन कुमार (विशाल जेठवा)। दोनों का सपना है पुलिस की वर्दी पहनना, लेकिन समाज की पुरानी दीवारें बार-बार उनके रास्ते में आ खड़ी होती हैं। कहानी में सुधा भारती (जाह्नवी कपूर) का किरदार दोनों की जिंदगी में रोशनी की तरह आता है। कुछ दर्शकों को इस फिल्म का पहला हाफ ज्यादा पसंद आया, जबकि कुछ का कहना है कि दूसरा हिस्सा अधिक मनोरंजक है।

ट्विटर पोस्ट

'होमबाउंड' ने फिल्म को बताया शानदार

रिव्यू

विशाल जेठवा और ईशान खट्टर की तारीफ कर रहे लोग

एक यूजर ने लिखा, 'होमबाउंड शानदार है। शानदार अभिनय। आखिरी 20 मिनट आपको भावुक कर देंगे। निर्देशक को सलाम। विशाल जेठवा और ईशान खट्टर ने शानदार काम किया है।' एक लिखते हैं, 'होमबाउंड ने मुझे बिल्कुल निशब्द कर दिया है। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा आप सभी ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन साथ ही मुझे ठीक भी कर दिया। जाह्नवी कपूर एक सरप्राइज पैकेज हैं, सुधा एक बहुत ही खास किरदार हैं।'

ट्विटर पोस्ट

फिल्म देखकर भावुक हुए लोग

प्रतिक्रिया

ऑस्कर 2026 में हुई 'होमबाउंड' की एंट्री

'होमबाउंड' ऑस्कर की अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुनी गई है। इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म ने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड भी अपने नाम किया था। यूजर ने लिखा, 'होमबाउंड सिर्फ भारत की ऑस्कर एंट्री ही नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि हमारी सिनेमा एक साथ सादगीपूर्ण, सार्वभौमिक और अविस्मरणीय हो सकती है। ईशान, विशाल और जाह्नवी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया हैं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

होमबाउंड

'होमबाउंड' के बारे में जानिए

'मसान' वाले नीरज घेवान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं करण फिल्म के निर्माता हैं। 'होमबाउंड' एक ऐसी फिल्म है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें भीतर से झकझोर जाती हैं। इस फिल्म में हर्षिका परमार, चंदन के आनंद और शालिनी वत्स जैसे कलाकार भी हैं। ईशान, विशाल और जाह्नवी के प्रशंसकों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। अब देखना होगा यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है।