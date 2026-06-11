बादशाह की दुल्हनिया ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, साझा की शादी के बाद की पहली तस्वीर मनोरंजन Jun 11, 2026

पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी की खबर को पक्का कर दिया है।

दरअसल 10 जून, 2026 को इंस्टाग्राम पर सवाल जवाब के दौरान, जब एक फैन ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा, तो ईशा ने जवाब दिया, 'हां, मैं शादीशुदा हुं।'

वहीं फैंस की लगातार मांग के बाद, उन्होंने दोनों की पहली तस्वीर भी साझा की। इस साल की शुरुआत में उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, लेकिन इस कपल ने तब अपनी शादी की बात को निजी रखा था।

ईशा ने मजाक में सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए।