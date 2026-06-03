'खलनायक रिटर्न्स' पर जैकी श्रॉफ ने बात की

संजय दत्त की 'खलनायक रिटर्न्स' में जैकी श्रॉफ की होगी वापसी?

लेखन ज्योति सिंह 01:24 pm Jun 03, 202601:24 pm

क्या है खबर?

संजय दत्त की फिल्म 'खलनायक' (1993) बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। जब से फिल्म के सीक्वल का आधिकारिक ऐलान हुआ है, फैंस का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच चुका है। दरअसल, कुछ दिन पहले ही संजय ने एक प्रोमो वीडियो के साथ 'खलनायक रिटर्न्स' की घोषणा की थी। फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि क्या सीक्वल में पुराने सभी कलाकारों की वापसी होगी? अब जैकी श्रॉफ ने खुद इस बारे में बात की है।