संजय दत्त की 'खलनायक रिटर्न्स' किसकी फरमाइश पर बन रहीं? सलाखों के पीछे शुरू हुई सीक्वल की कहानी
बॉलीवुड के 'बाबा' यानी संजय दत्त एक बार फिर पर्दे पर अपने सबसे प्रतिष्ठित किरदार 'बल्लू बलराम' के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल 'खलनायक रिटर्न्स' का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 1993 की कल्ट क्लासिक का नया संस्करण होगी, जिसने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था।
इस प्रोजेक्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका विचार संजय दत्त को तब आया जब वे जेल में अपनी सजा काट रहे थे। संजय ने साझा किया कि जेल में उनके साथी कैदी 'खलनायक' फिल्म और उसके संगीत के प्रति जबरदस्त दीवाने थे।
कैदियों के सुझाव सुन संजय दत्त ने बनाया सीक्वल का मन
कैदियों के बीच फिल्म की ऐसी लोकप्रियता देख संजय दत्त दंग रह गए और वहीं उन्होंने तय कर लिया कि इस कहानी को आगे बढ़ाना जरूरी है। जेल में सजा काटते हुए संजय दत्त ने कई कैदियों से हजारों कहानी के सुझाव सुने। इनमें से एक कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये आइडिया निर्देशक सुभाष घई को सुनाया। घई आइडिया सुनकर बहुत उत्साहित हुए और तुरंत बोले कि इस पर फिल्म जरूर बननी चाहिए। साल 2023 में जब 'खलनायक' को 30 साल पूरे हुए, तब संजय दत्त ने इस फिल्म के बारे में कहा था, "30 साल हो गए, लेकिन आज भी यह फिल्म ऐसी लगती है जैसे कल ही बनी हो।"