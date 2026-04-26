संजय दत्त की 'खलनायक रिटर्न्स' किसकी फरमाइश पर बन रहीं? सलाखों के पीछे शुरू हुई सीक्वल की कहानी

कैदियों के सुझाव सुन संजय दत्त ने बनाया सीक्वल का मन

कैदियों के बीच फिल्म की ऐसी लोकप्रियता देख संजय दत्त दंग रह गए और वहीं उन्होंने तय कर लिया कि इस कहानी को आगे बढ़ाना जरूरी है। जेल में सजा काटते हुए संजय दत्त ने कई कैदियों से हजारों कहानी के सुझाव सुने। इनमें से एक कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये आइडिया निर्देशक सुभाष घई को सुनाया। घई आइडिया सुनकर बहुत उत्साहित हुए और तुरंत बोले कि इस पर फिल्म जरूर बननी चाहिए। साल 2023 में जब 'खलनायक' को 30 साल पूरे हुए, तब संजय दत्त ने इस फिल्म के बारे में कहा था, "30 साल हो गए, लेकिन आज भी यह फिल्म ऐसी लगती है जैसे कल ही बनी हो।"