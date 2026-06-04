अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA23' पर आया अपडेट

अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज की फिल्म 'AA23' बनने से पहले हुई बंद?

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Jun 04, 202610:43 am

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन ने निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ मिलकर फिल्म 'AA23' का ऐलान किया था। 14 जनवरी को फिल्म की घोषणा एक टीजर वीडियो के साथ की गई थी। फैंस उस वक्त निराश हो गए जब एक पोस्ट में दावा किया गया कि बजट की कमी के कारण इस पैन-इंडिया फिल्म को बंद कर दिया गया है। इससे पहले की खबरें और जोर पकड़तीं, फिल्म के लेखक रत्ना कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी है।