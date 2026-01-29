अल्लू अर्जुन की 'AA23' में शामिल हो सकती हैं श्रद्धा कपूर

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA23' में होगी श्रद्धा कपूर की एंट्री? सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 05:43 pm Jan 29, 202605:43 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आने वाले दिनों में कई फिल्मों के जरिए पर्दे पर धमाका करते दिखेंगे। एक तरफ उनकी फिल्म फिल्म 'AA22xA6' का इंतजार किया जा रहा है जिसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार में दिखाई देंगी। दूसरी तरफ अल्लू अपनी दूसरी फिल्म 'AA23' को लेकर चर्चा में हैं जिसका आधिकारिक ऐलान कुछ दिन पहले किया गया था। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म पर बड़ा अपडेट आया है।