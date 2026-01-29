LOADING...
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA23' में होगी श्रद्धा कपूर की एंट्री? सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 29, 2026
05:43 pm
क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आने वाले दिनों में कई फिल्मों के जरिए पर्दे पर धमाका करते दिखेंगे। एक तरफ उनकी फिल्म फिल्म 'AA22xA6' का इंतजार किया जा रहा है जिसका निर्देशन एटली कर रहे हैं। इसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार में दिखाई देंगी। दूसरी तरफ अल्लू अपनी दूसरी फिल्म 'AA23' को लेकर चर्चा में हैं जिसका आधिकारिक ऐलान कुछ दिन पहले किया गया था। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म पर बड़ा अपडेट आया है।

फिल्म

'AA23' में अल्लू अर्जुन के साथ श्रद्धा कपूर की फ्रेश जोड़ी

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्शन से भरपूर फिल्म 'AA23' में अल्लू के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को कास्ट किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। निर्माताओं ने भले आधिकारिक तौर पर ऐलान न किया हाे लेकिन फैंस इस फ्रेश जोड़ी को एक साथ देखने के लिए अभी से उत्साहित हो रहे हैं। बता दें कि 'AA23' फिल्म का अस्थायी नाम है, जिसका शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है।

शूटिंग

2026 में फिल्म की शूटिंग हो सकती है शुरू

अर्जुन और लोकेश के सहयोग वाली फिल्म 'AA 23' का आधिकारिक ऐलान 14 जनवरी को किया गया था। निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर छोटा सा टीजर वीडियो जारी किया था और बताया था कि फिल्म की शूटिंग इसी साल 2026 से शुरू होगी। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंदर संभालेंगे। 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की तरह अल्लू की 'AA 23' भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसके लिए निर्माताओं ने तैयारी शुरू कर दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'AA 23' का घोषणा वीडियो

